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İhbar geldi ekipler operasyonun düğmesine bastı: Tekirdağ'da manavda 15 kilo esrar yakalandı

Tekirdağ'da Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu bir manavda meyve kasalarının altında 15 kilo esrar ele geçirildi.

19:15 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
Tekirdağ'da bir manavda 15 kilogram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir manavda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldı.

Bir süre bölgede takip yapan polis ekipleri manava operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Larissa'nın da katılığı aramada meyve kasalarının altında 15 kilo esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.


Kafes-17 Operasyonu ile İskoçlar Çetesi isimli organize suç örgütü çökertildi️
Kafes-17 Operasyonu ile İskoçlar Çetesi isimli organize suç örgütü çökertildi️

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildi️ğini duyurdu. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-17 Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda başta örgütün elebaşı olmak üzere yakalanan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ekiplerce örgüte ait 165 kilogram skunk, 95 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, yüklü miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre, organize suç örgütünün yaklaşık değeri 200-250 milyon lira olan tüm mal varlığına el konuldu. Yerlikaya, operasyonla ilgili, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.


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