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Gündem İHHdan Giresunlu afetzedelere nakdi yardım
GİRESUN

İHH'dan Giresunlu afetzedelere nakdi yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçtiğimiz aylarda Giresun’da meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan esnaf ve köylüye hayırseverlerin nakdi yardımlarını ulaştırdı. Yardımlardan 207 esnaf ve aile istifade etti.

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Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.
Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen sel felaketiyle birlikte Giresun’da dereler taşmış ve birçok yol ulaşıma kapanmıştı. Ayrıca çok sayıda ev ve işyeri kullanılamaz hale gelmiş, özellikle Dereli ilçesinde ve Espiye’nin bazı köylerinde ciddi bir maddı hasar meydana gelmişti.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.
  • İHH İnsani Yardım Vakfı da felaketi haber alır almaz tüm Türkiye’den Afet Yönetim Birimleri’ni harekete geçirerek bölgede hem kayıp vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına destek vermiş hem de acil yardım faaliyetleri yürüterek afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Nakdi yardımlar esnaf ve köylü için

Aradan geçen zamanın ardından bölgedeki iyileştirme çalışmalarına da destek olan İHH, hayırseverlerin destekleriyle bu defa, afetten maddi zarar gören ailelere nakdi yardım ulaştırdı. 250 bin TL’lik yardımdan 207 esnaf ve aile istifade etti. Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Dünyanın her yerinde

İHH İnsani Yardım Vakfı, çeyrek asrı aşkın bir süredir hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

Yardımlardan Dereli’den 97 esnaf, Dereli Akkaya Köyü’nden 11 aile, Espiye’nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile faydalandı.

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