İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunan 3 şahıs tutuklandı

22:5322/11/2025, Cumartesi
IHA
Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçen 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakimlik tarafından 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 suça sürüklenen çocuk tutuklandı.


Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şahısların İkbal Uzuner’i ve Ayşenur Halil’i katleden Semih Çelik’in sesini kullanarak paylaşım yaptıkları, ardından maktul İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçtikleri belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatılmıştı.


Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından
"ölen kişinin hatırasına hakaret"
suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


