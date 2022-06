​İki buçuk yıl aradan sonra bir ilk: Wuhan'dan İstanbul'a yolcu uçağı indi.

Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda,"China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden WUH - IST seferlerine başladı.✈️ Nice emniyetli uçuşlar dileriz. 👏



As of today, China Southern Airlines has started WUH-IST flights again. ✈️ We wish you safe flights. 👏