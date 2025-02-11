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İki çocuğunu öldüren anne tutuklandı

İki çocuğunu öldüren anne tutuklandı

16:4411/02/2025, Salı
AA
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Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli olan Muhammet Ali Dereci ile A.B.D.'nin (12), bileklerini bıçakla kesmişti.
Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci, bedensel engelli olan Muhammet Ali Dereci ile A.B.D.'nin (12), bileklerini bıçakla kesmişti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldürüp, bir çocuğunu ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Dereci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Hakimlik, Dereci'yi "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Ne olmuştu?

Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, dün, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.


Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.




#"nitelikli kasten öldürme"
#Ankara
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#başkent
#Keçiören
#Serpil Altınok Dereci

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