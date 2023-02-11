İki günde 95 bin kişi koruyucu aile olmak istedi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Deprem sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen binlerce kişi, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık yetkilileri, deprem öncesi günde 2-3 başvuru, ayda ise 10 ile 12 başvuru aldıklarını söyledi.

3 AY DENETİM

Korumaya ve bakıma muhtaç çocukların bakanlık gözetiminde hastanelerde tedavilerinin sürdürüldüğü, ilk olarak çocukların ailelerine ulaşmak için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık yetkilileri, mevcut ve onaylanmış koruyucu ailelerle de temas kurduklarını belirterek, ‘İhtiyaç olması durumunda, yanınıza yeni bir çocuk alabilir misiniz?’ sorusunu yönelttiklerini belirtti. Yetkiler, koruyucu aile olabilmek için başvuranların en az 3 aylık denetim sürecine tabi olacağını vurgulayarak, başvuruları değerlendirildikten sonra şartları sağlayanların koruyucu aile statüsüne alınacağını kaydetti.

Depremzede çocuklar için çağrı merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle: - 0 501 730 10 50 - 0 501 730 10 51 - 0 501 730 10 52 - 0 501 730 10 53 - 0 501 730 10 54 - 0 501 730 10 55 - 0 501 730 10 56 - 0 501 730 10 57 - 0 501 730 10 58 - 0 501 730 10 59 - 0 501 730 10 60.



