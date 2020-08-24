İki kardeşe koruyucu aile geldi: Hayat bayram oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Koruyucu Aile Hizmet Modeli” yaygınlaşmaya ve devlet koruması altındaki çocuklara sıcak yuva olmaya devam ediyor. Köpo ailesi, hizmetten haberdar olmaları üzerine Siirt’te yaşayan 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu. Koruyucu aile hizmetini ilk duyduklarında önce internetten araştırma yaptıklarını anlatan baba Ayhan Köpo, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine hanımefendinin bir projesi olduğunu öğrendik. Biz de çocukları yetiştirmenin, onların bakımında ve eğitiminde düzenli bir ailenin çok önemli olduğunu düşündük. Eşimle birlikte karar verdik ve müracaatımızı yaptık” dedi. 28 Temmuz’da Siirt’e gittiklerini ve 2 kardeş için koruyucu aile olma sürecinin başladığını anlatan Köpo, şunları kaydetti:

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ÇOK MUTLU OLDUK

“Biz bayramdan önce çocuklara çifte bayram yaşatalım istedik. Hem aileleri olsun hem de Kurban Bayramı’nda aileleri ile güzel zaman geçirsin, güzel anıları olsun diye düşündük. Talebimiz olumlu karşılandı. Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızı aldık ve memleketimize getirdik. Çok mutluyuz, çifte bayram yaşadık.”

İLK GÜN ANNE, BABA DEDİLER

Üç kızları olduğunu belirten Ayhan Köpo, “Şimdi bir kızım bir oğlum daha oldu. Eve getirdiğimizde ilk gün bize ‘anne’ ve ‘baba’ dediler. Çok hoşumuza gitti. Biz de onların güzel bir yaşam sürmelerini istiyoruz” diye konuştu. Koruyucu aile olmanın önemine dikkat çeken Baba Köpo, herkesin bu uygulamayı doğru şekliyle anlamasını istediğini kaydetti.

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