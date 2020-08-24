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Gündem İki kardeşe koruyucu aile geldi Hayat bayram oldu
ANKARA

İki kardeşe koruyucu aile geldi: Hayat bayram oldu

Siirt’te yaşayan ve koruma altında bulunan 6 yaşındaki N.U ve 4 yaşındaki Ç.U kardeşlere, Kahramanmaraş’taki Ayhan ve Hatice Köpo ailesi sıcak yuva oldu. Ayhan Köpo, “Eve getirdiğimizde ilk gün bize ‘anne’ ve ‘baba’ dediler. Çok hoşumuza gitti.” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Köpo ailesi, hizmetten haberdar olmaları üzerine Siirt’te yaşayan 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu.
Köpo ailesi, hizmetten haberdar olmaları üzerine Siirt’te yaşayan 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Koruyucu Aile Hizmet Modeli” yaygınlaşmaya ve devlet koruması altındaki çocuklara sıcak yuva olmaya devam ediyor. Köpo ailesi, hizmetten haberdar olmaları üzerine Siirt’te yaşayan 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu. Koruyucu aile hizmetini ilk duyduklarında önce internetten araştırma yaptıklarını anlatan baba Ayhan Köpo, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine hanımefendinin bir projesi olduğunu öğrendik. Biz de çocukları yetiştirmenin, onların bakımında ve eğitiminde düzenli bir ailenin çok önemli olduğunu düşündük. Eşimle birlikte karar verdik ve müracaatımızı yaptık” dedi. 28 Temmuz’da Siirt’e gittiklerini ve 2 kardeş için koruyucu aile olma sürecinin başladığını anlatan Köpo, şunları kaydetti:

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ÇOK MUTLU OLDUK

“Biz bayramdan önce çocuklara çifte bayram yaşatalım istedik. Hem aileleri olsun hem de Kurban Bayramı’nda aileleri ile güzel zaman geçirsin, güzel anıları olsun diye düşündük. Talebimiz olumlu karşılandı. Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızı aldık ve memleketimize getirdik. Çok mutluyuz, çifte bayram yaşadık.”

İLK GÜN ANNE, BABA DEDİLER

Üç kızları olduğunu belirten Ayhan Köpo, “Şimdi bir kızım bir oğlum daha oldu. Eve getirdiğimizde ilk gün bize ‘anne’ ve ‘baba’ dediler. Çok hoşumuza gitti. Biz de onların güzel bir yaşam sürmelerini istiyoruz” diye konuştu. Koruyucu aile olmanın önemine dikkat çeken Baba Köpo, herkesin bu uygulamayı doğru şekliyle anlamasını istediğini kaydetti.

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Her eve bir çocuk sığar

  • Anne Hatice Köpo da, koruyucu aile uygulamasıyla bakımını üstlendikleri çocukların eve geldikleri günden bu yana çok uyumlu olduklarını, kardeşleriyle çok güzel anlaştıklarını anlatırken, “Çocukların eğitimi, gelişimi, bakımı ve sıcak bir aile ortamında yetişmelerinin sağlanması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Herkese özellikle tavsiye ederiz. Bizce her eve bir çocuk sığar. Her çocuk bir aile yuvası sıcaklığını hak ediyor” dedi.
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