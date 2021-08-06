​İki kez terfisini imzalattı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bu yılki Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalatan Tuğgeneral Orhan Gürdal, tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu belirtildi. Genelkurmay Plan ve Yönetim Daire Başkanı Orhan Gürdal, albay rütbesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk YAŞ kararlarını imzalattığı 2018’de tuğgeneralliğe terfi etmişti. Önceki gün tümgeneralliğe terfi alan Gürdal, YAŞ kararlarını Erdoğan’ın onayına sunan isim oldu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKTI