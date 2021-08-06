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ANKARA

İki kez terfisini imzalattı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bu yılki Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​İki kez terfisini imzalattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Orhan Gürdal

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bu yılki Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalatan Tuğgeneral Orhan Gürdal, tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu belirtildi. Genelkurmay Plan ve Yönetim Daire Başkanı Orhan Gürdal, albay rütbesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk YAŞ kararlarını imzalattığı 2018’de tuğgeneralliğe terfi etmişti. Önceki gün tümgeneralliğe terfi alan Gürdal, YAŞ kararlarını Erdoğan’ın onayına sunan isim oldu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKTI

  • 1998 yılında astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan ve başarılarıyla tümgeneralliğe kadar terfi eden Gürdal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede kritik görevler üstlenmişti. Darbe girişimi sonrası Genelkurmay Çatı Davası için oluşturulan bilirkişi heyeti içerisinde görev alan Gürdal’ın da imzasını taşıyan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan “FETÖ/PDY ve Türk Silahlı Kuvvetleri” adlı 64 sayfalık raporda darbeye kalkışan FETÖ’nün küresel güçlerin bir maşası olarak kullanıldığı vurgulanmıştı. Genelkurmay Karargâhı’nda darbecilerin odalarını didik didik edip evrakları incelemeleri sonrası hazırlanan rapor ile 2015’te Genelkurmay’a FETÖ’nün darbe yapabileceğinin yazılı olduğu bir bilgi notu iletildiği ortaya çıkmıştı.
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