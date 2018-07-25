Gündem İki kurumun başkanı, Cumhurbaşkanı başdanışmanları ve 4 bakan yardımcısı belli oldu
POLİTİKA

İki kurumun başkanı, Cumhurbaşkanı başdanışmanları ve 4 bakan yardımcısı belli oldu

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. İletişim Daire Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun, Strateji ve Bütçe Başkanlığına eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukcu ve Fecir Alptekin atandı. Milli Eğitim ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile bakanlıklarına ise 4 bakan yardımcısı atandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

NACİ AĞBAL'A KRİTİK GÖREV

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI ATANDI

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

4 BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

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