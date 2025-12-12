Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İki otomobil kavşakta çarpıştı: Bir yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: Bir yaralı

00:5312/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iki sokağın kesiştiği kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hicran sokakta seyir halinde olan Muhammed E.(21) idaresindeki 01 BD 360 plakalı otomobil, Paşaören sokaktan çıkan Celalettin Ü.(55) idaresindeki 16 AYD 949 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki yolcu Rumeysa Ü.(24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#İnegöl
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 12 Aralık 2025 | Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman kılınacak? İllere göre vakitler