İki otomobil kavşakta çarpıştı: Bir yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hicran sokakta seyir halinde olan Muhammed E.(21) idaresindeki 01 BD 360 plakalı otomobil, Paşaören sokaktan çıkan Celalettin Ü.(55) idaresindeki 16 AYD 949 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki yolcu Rumeysa Ü.(24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.