Bursa'da 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari ağaç kesmek için gittiği ormanda yakalandı

Bursa'da 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari ağaç kesmek için gittiği ormanda yakalandı

13:3011/12/2025, Perşembe
DHA
Firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet E. (36), ağaç kesmek için gittiği ormanda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Mehmet E.’nin ilçede saklandığını belirledi. Şüphelinin ormana ağaç kesmeye gittiği istihbaratını alan ekipler, takip ettikleri Mehmet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.








