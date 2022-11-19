İki saldırı da Münbiç’ten: ABD senatosundan PKK/PYD’ye 2 milyar dolar yardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini söyledi. Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD’ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi. Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik “kimyasal silah kullanma” iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK’yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu. Münbiç’te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır” diye konuştu.

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Devlete iftira ediyorlar

Görüşmelerde CHP’li Engin Özkoç, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “’Türkiye cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor” iddiasını tekrarladı. Soylu’nun Özkoç’un iftiralarına sert sözlerle cevap vermesi üzerine komisyonda bir süre gerginlik yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, İstiklal Caddesine bombalı saldırıyı yapan teröristin işkence gördüğü iftirası da komisyonda gerginlik çıkarttı. Paylan’ın “Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü?” ifadeleri tansiyonu yükseltti. İçişleri Bakanı Soylu, Paylan’a “Devlete iftira ediyorsun. PKK’yı temizliyorsun, PYD’yi temizliyorsun. Sen PKK’yı sorgula, seni buraya kim milletvekili yaptı onu sorgula” tepkisini gösterdi. AK Parti ve MHP sıralarından da Paylan’a sert tepki geldi.