İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Antifa'nın "ABD genelinde şiddetli protestolara karıştığını" belirterek, video mesajlı paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." değerlendirmesini yaptı.

We saw the true face of ANTIFA, which carries out violent attacks around the world in cooperation with terrorist groups, in Syria.



Let us get to know ANTIFA, which has been involved in violent protests across the United States, a little better: pic.twitter.com/76tZhtLOUC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 6, 2020

Videoda da "Antifa ile PKK/YPG arasındaki ilişkiye" değinildi.

Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığından bahsedilen videoda, Ankara'nın "radikal sol" ve "anarşist" olarak bilinen bu örgütün NATO müttefiki ABD'deki "yıkıcı eylemlerinden" ve "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle bağlantısından" büyük endişe duyduğuna işaret edildi.

Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı vurgulanan videoda, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesini eğittiği belirtildi.