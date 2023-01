İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon bir virüse dönüşmüş durumda

Küresel alanda iktidarlarını korumak için rekabet eden ve aynı zamanda soğuk savaştan bu yana dünyanın önemli bir bölümünü fiziksel ve zihinsel olarak işgal eden kötücül güçlerin son ve belki de en yıkıcı silahı, dezenformasyon olduğunu vurgulayan Altun, “Türkiye gibi etki gücü yüksek, aynı zamanda küresel güçlere teslim olmadan kendi ad ve hesabına hareket eden ülkelere yönelik siyasi ve kültürel operasyonlarda sosyal medya mecralarının nasıl bizler kullanıldığına hepimiz şahidiz. Örneğin yeni Twitter yönetiminin eski Twitter yönetimine ilişkin yaptığı ifşaatları gözümüzün önüne getirelim. Burada, sosyal medya ağlarının nasıl manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldığını açık ve net şekilde görüyoruz. İstihbarat kurumlarından siyasetin merkezine, yabancı devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kendi Başkanlık seçimlerini manipüle etmeye ve hatta görevdeki ABD Başkanına sosyal medya üzerinden operasyon yapmaya kadar varan olaylar hepimiz için, bütün dünya siyaseti ve demokrasi kültürümüz için ibretlerle doludur. Sadece bu da değil elbette. Diğer sosyal ağlarda da benzer durumların yaşandığını, küresel alanda egemenlik kurmaya çalışanların, hakikatin referansını dezenformasyon faaliyetleriyle sosyal medya üzerinden belirlemeye çalıştıklarına da görüyoruz. Buradan, bu program vesilesiyle yeni Twitter yönetimine, Elon Musk’a sesleniyorum. Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahalelerde bulunulduğunu açıklayın. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uyguladığını ifşa edin. Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu bunların arkasında sistematiği açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına ilişkin güvenelim. Onları yeniden iletişim platformu olduğuna inanalım” dedi. Türkiye olarak dezenformasyonla mücadelenin ne denli önemli, ne denli stratejik bir konu olduğunu iyi bildiklerini belirten Altun, “Zira Türkiye, bugün uluslararası alanda dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Tam da bu gerekçeyle Cumhurbaşkanımız devletimin dezenformasyonla etkili bir şekilde mücadele edebilmesini temin etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bizleri vazifelendirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz bu mücadeleyi sistematik bir şekilde sürdürüyor. Hedefimiz, uluslararası alanda da modellenebilecek etkin bir dezenformasyonla mücadele kapasitesi geliştirmek. Bugün algoritmalar, yapay zekâ ve benzeri yazılım ve uygulamalar her ne kadar dezenformasyon yaymak için araçsallaştırılıyor olsalar da, biz her mecrada dezenformasyona karşı hakikatin alanını genişletmek için çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz bu sempozyumda da yapay zekâ uygulamalarının, internet tabanlı yazılımların, sosyal medyadaki farklı süreç ve uygulamaların, açık kaynak istihbaratı dediğimiz OSINT yönteminin, dezenformasyonla mücadelede nasıl kullanılabileceğini müzakere edeceğiz. Dezenformasyon ile mücadele bağlamamında yeni yol ve yöntemlerin nasıl ortaya koyulabileceğini ortaya tartışacağız. İnsanlık olarak, elbirliğiyle dezenformasyona karşı mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dezenformasyon karşı öncü bir konumda olduğunu vurgulayan Altun, “Gerek insan kaynağımız, gerek bilgi birikimimiz, gerek tecrübemiz ve gerekse de gelişen teknolojik altyapımız en önemli imkanlarımızdır. Sosyal medya mecraları üzerinden zihinleri işgal edip, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi elimizden almaya çalışan küresel müesses nizama karşı dimdik ayaktayız. Buradan kendilerine sesleniyoruz. Biz, Türkiye olarak dezenformasyonun her türlüsüne karşı çıkmaya, hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. Diledikleri kadar gizlensinler. İstedikleri gibi süslü platformlar arkasına saklansınlar. Kurdukları gayrı demokratik küresel düzenin bilincindeyiz ve bu adaletsiz düzeni norm olarak dayatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Elbette yalanlarla ülkeleri işgal edebilirler. Yalanlarla mülteci botlarını batırabilirler. Yalanlarla eli kanlı terör örgütlerini destekleyebilirler. Yalanlarla ülkelerde darbe yapmaya kalkabilirler. Ancak Türkiye olarak bu düzenin karşısında durmaya Hakikat için mücadele etmeye Ve bu kötücül sistemi yerle yeksan etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hem küresel alandaki liderliği, hem de hakikat mücadelesindeki öncü rolü, en önemli sermayemizdir. Hamdolsun ki göreve başladığım günden bu yana Cumhurbaşkanımızın uluslararası temaslarına şahitlik ediyorum. Maiyetinde birçok uluslararası kuruluşun toplantılarına, çalışmalarına katıldık, Cumhurbaşkanımızın devlet liderleriyle temaslarına şahitlik ettik. Burada tüm kalbimle şunu ifade etmek ve tarihe not düşmek istiyorum: Şu an küresel sistem içerisinde hakikat mücadelesi veren yegâne lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şu an küresel sistem içerisinde hakikat mücadelesi veren yegâne ülke Türkiye’dir. İnsanlığa tehdit olan algı operasyonlarının, zihin manipülasyonlarının, sadece egemen güçlerin çıkarlarına hizmet eden sistematik dezenformasyon politikalarının karşısında durmak, emin olun ki Türkiye’nin bu süreçteki en büyük gururu olacaktır. Biz inanıyoruz ki tarih bunu yazacaktır.”