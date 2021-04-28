İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'ya tepki: İslam karşıtlığını körüklemeye son verin

Fransa, son dönemde artan İslam karşıtlığı ve ayrımcı politikalarla mücadele etmek yerine bununla ilgili haber yapan uluslararası medyayı hedef almayı tercih ediyor.

Fransız hükümeti özellikle son aylarda "ayrılıkçı" yasa tasarısı ve terörle mücadele adı altında yapılan operasyonlar üzerinden Müslümanların günlük hayatını zorlaştıracak ve İslam karşıtlığına yasal zemin kazandıracak adımlar attı.

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PARİS YÖNETİMİ HEDEF ALDI

Fransa'da yaşanan bu gelişmeleri gerek mağdurlarla görüşerek gerekse ilgili kurumların attığı somut adımlar üzerinden haberleştiren AA, ifade özgürlüğünü her platformda savunan Paris yönetimi tarafından hedef alındı.

Son olarak Fransa’da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı Bakanlıklar Arası Suçu ve Radikalleşmeyi Önleme Komitesinin (CIPDR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AA'nın yayınları ile "Fransa'ya saldırdığı" iddia edildi.

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Ancak AA, uluslararası haber ajansı olarak CIPDR'nin iddia ettiğinin aksine basın özgürlüğü kapsamında ve özellikle objektif yayın ilkelerine dayanarak uluslararası kamuoyunu bilgilendiriyor.





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ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansını (AA) hedef almasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Anadolu Ajansının haberleri Fransa'yı neden rahatsız ediyor?" diye soran Altun, şunları kaydetti:

NEDEN KORKUYORSUNUZ?

"Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?

Görüyoruz ki Fransa Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve baskıcı politikasını medya kuruluşları üzerinde de sürdürüyor. Fransa'ya çağrıda bulunuyoruz. Devlet organları eliyle İslam karşıtlığını körüklemeye son verin. Anadolu Ajansı üzerindeki baskıya son verin."

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Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor?



Soruyoruz.



Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?



İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor?



Neden korkuyorsunuz? https://t.co/jNwGClKPNi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 28, 2021