İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na '15 Temmuz' tepkisi: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmiş, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyretmişti.

O anlara ilişkin katıldığı bir canlı yayında "Zırhlı araçlarında yanından geçmeniz eleştiriliyor" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" cevabını verdi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi

Altun'dan tepki: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

Söz konusu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun geçmiş söylemlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "4 yıl önce yazmışız; “Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında”. Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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4 yıl önce yazmışız;



“Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında”



Görüyoruz ki mücadele devam ediyor



Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz. pic.twitter.com/STZAoe1BRU — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 2, 2021