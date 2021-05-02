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Gündem İletişim Başkanı Altundan Kılıçdaroğluna 15 Temmuz tepkisi Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na '15 Temmuz' tepkisi: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, katıldığı bir canlı yayında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin arasından yürüyerek geçtiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altun, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altundan Kılıçdaroğluna 15 Temmuz tepkisi: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmiş, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyretmişti.

O anlara ilişkin katıldığı bir canlı yayında "Zırhlı araçlarında yanından geçmeniz eleştiriliyor" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" cevabını verdi.

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Altun'dan tepki: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

Söz konusu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun geçmiş söylemlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "4 yıl önce yazmışız; “Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında”. Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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