Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi

15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o anlara ilişkin KRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

15 Temmuz gecesi, Atatürk Havaalanı'nda darbecilerle anlaştığına yönelik iddialar bulunan ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan geçmesi tartışılan Kılıçdaroğlu’na “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklinde bir soru yöneltildi.

Kılıçdaroğlu, bu soruya “Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız” cevabını verdi.

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