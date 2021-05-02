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Gündem Kılıçdaroğluna 15 Temmuzda darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu O da yürüyerek geçseydi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmiş, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyretmişti. O anlara ilişkin "Zırhlı araçlarında yanından geçmeniz eleştiriliyor" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğluna 15 Temmuzda darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi
Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan takip etmişti.

15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o anlara ilişkin KRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

15 Temmuz gecesi, Atatürk Havaalanı'nda darbecilerle anlaştığına yönelik iddialar bulunan ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan geçmesi tartışılan Kılıçdaroğlu’na “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklinde bir soru yöneltildi.

Kılıçdaroğlu, bu soruya “Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız” cevabını verdi.

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