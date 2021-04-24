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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan sözde soykırım propagandası yapan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz terör örgütünün tarihi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propaganda yaparak 1915 olaylarına destek niteliği taşıyan 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı bir bildiri yayımladı. Konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altundan sözde soykırım propagandası yapan HDPye tepki: Sizin tarihiniz terör örgütünün tarihi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına yine destek verdi. Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Skandal ifadelere tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şı ifadeleri kullandı:" HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz."

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