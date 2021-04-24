İletişim Başkanı Altun'dan sözde soykırım propagandası yapan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz terör örgütünün tarihi

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına yine destek verdi. Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Skandal ifadelere tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şı ifadeleri kullandı:" HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz."

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Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.



Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur.



Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir!



Sizi aziz milletimize havale ediyoruz... pic.twitter.com/RaGuRTdpSA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021

GÜNDEM HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

GÜNDEM Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı