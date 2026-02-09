İletişim Başkanı Duran: "İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz bugün yepyeni çehrelere kavuşmuştur"

İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen ’Asrın İnşası Güçlü Türkiye’nin İhya Vizyonu Paneli’nde konuşan Duran, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarını toprağa vermek zorunda kalan vatandaşlara ise sabır ve metanet diledi.

"Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanları ve birimleri ile sahaya indi"

Deprem sonrası süreci, Türkiye için devlet-millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesi olarak tanımlayan Duran, ilk andan itibaren devletin tüm imkanları ve birimleri ile sahaya indiğine vurgu yaparak, "Sivil toplum kuruluşlarımız hiçbir tereddüt göstermeden, adanmışlık ruhuyla görev üstlendi. Vatandaşlarımız ise yalnızca ellerindekiyle değil; yüreğiyle, dualarıyla ve umutlarıyla yardıma koştular. Bir cana daha ulaşabilmek, bir enkazın başında daha umut yeşertebilmek, bir afetzedeye daha yalnız olmadığını hissettirebilmek için hep birlikte büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu nedenle şunu söylemek gerekir; biz bu felaketin üstesinden teknik kapasitemizin yanı sıra, toplumsal vicdanımız ve dayanışma gücümüzle geldik" dedi.

"İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz bugün yepyeni çehrelere kavuşmuştur"

Ortaya koyulan güçlü irade ve birlik ruhunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan kalıcı ve kapsayıcı bir yenden inşa ve ihya süreciyle kurumsal çerçeveye kavuşturulduğunu kaydeden İletişim Başkanı Duran, "Türkiye bu süreçte milletin ve devletin el ele verilmesiyle ’yapılamaz’ denileni yapmış ve insan merkezli yaklaşımıyla dünyaya yeni bir standart sunmuştur. Altını özellikle çizmek isterim ki bu süreç, yalnızca yıkılanların yerine yenilerini koyma çabası değildir. Bu süreç, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği ’hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmama’ anlayışının ve ’kimsesizlerin kimsesi olma’ sorumluluğunun hayata geçirilmesidir. 455 bin konutun vatandaşlarımıza teslim edilmesi bunun en önemli tezahürlerinden biridir. İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz bugün yepyeni çehrelere kavuşmuştur. Tüm bunlar, fiziksel bir yapılanmayla sınırlı değildir. Sosyal adaletin, ekonomik direncin ve toplumsal iyileşmenin de yeniden tesisini ifade etmektedir" diye konuştu.

"200’e yakın dezenformatif içeriğe müdahale ettik, doğruları milletimizle paylaştık"

Afet ve sonrasındaki sürecin, gerçeği merkeze alan güçlü bir iletişim ortamının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve bu dönemde sağlıklı bir iletişim ortamının tesisi için yoğun gayret sarf ettiklerini dile getiren Duran, "Yalanların, kurgulanmış içeriklerin ve çarpıtılmış bilgilerin, özellikle kriz anlarında ne kadar hızlı yaygınlaşabildiğini ve etkide bulunabildiğini hep birlikte tecrübe ettik. Bu dönemde, dezenformasyonun kimi zaman kasıtlı yönlendirmelerle, kimi zaman da bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış aktarımlarla yaygınlaştığına şahit olduk. Toplumun huzuruna kasteden, afet sahasında asayişi zedeleyen ve arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratan bu yanıltıcı bilgilerle mücadele edilmesi son derece önemliydi. Bu çerçevede, 200’e yakın dezenformatif içeriğe müdahale ettik, doğruları milletimizle paylaştık" açıklamasında bulundu.

"CİMER ’Deprem Acil’ uygulamasına gelen toplam 1,7 milyon başvuru hassasiyetle takip edildi ve çözüme kavuşturuldu"

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Duran, "Milletimizle kesintisiz iletişimi sürdürmek adına CİMER kriz iletişim stratejisini derhal uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede 6 Şubat sabahı saat 08.30 itibarıyla depremzede vatandaşlarımız için özel bir iletişim kanalı olarak hizmet veren CİMER ’Deprem Acil’ uygulamasını kullanıma sunduk. CİMER ’Deprem Acil’ uygulamasına gelen toplam 1,7 milyon başvuru kapsamındaki her türlü talep ve ihtiyaç kurumlarımız ile eşgüdüm içinde takibe uğraştık ve çözüme de kavuşturduk. CİMER Çağrı Merkezi üzerinden ise deprem sonrası 3 aylık süreçte 7 gün 24 saat çalışma esasıyla 220 binin üzerinde çağrıyı cevapladık" şeklinde konuştu.

Duran, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede görev yapan 11 ülkeden 32 uluslararası gazetecinin geçen hafta yeniden deprem bölgesine geldiğini ve depremin yıkımına şahit olan basın mensuplarının 3 yılın ardından gerçekleşen büyük değişimi gözlemleme imkanı bulduğunu kaydetti. Duran, 2024’ten bugüne kadar toplam 26 ülkeden 366 gazetecinin Türkiye’nin yürüttüğü inşa ve ihya çalışmalarını yerinde görmesini sağladıklarını dile getirerek, "Bu bizim insanımızın diriliş, başarı hikayesidir ve tüm dünyanın da bunu alkışlaması yerindedir" dedi.

"Asrın Felaketinin 3. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı kitabında da konunun dikkate sunulduğunu aktaran Duran, sözlerine şöyle devam etti:

"Takdim yazısını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı eserimizde, asrın felaketinin ilk anından itibaren yürütülen çalışmalar yer almaktadır. Kitabımın içeriğinde, dünyadaki büyük afetler ve 6 Şubat depremlerinin küresel etkileri değerlendirildi, afete yönelik detaylı veriler infografikler şeklinde paylaşıldı. Bütün bunların yanı sıra, afet sonrası yürütülen çalışmalar; sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal hizmetler ve iletişim gibi birçok başlık altında bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildi. Bu yönüyle kitabımız, dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz inşa ve ihya tecrübesini kayıt altına alan ve gelecek nesillere de bunu anlatan bir başvuru eseri olmuştur."



