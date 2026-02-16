İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Batı Şeria'daki adımı uluslararası hukukun açık ihlalidir

"İsrail hükûmetinin Batı Şeria’da Filistin topraklarını “arazi kayıt süreci” adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihî ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir.