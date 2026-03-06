Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran Türk gazetecilerin İsrail’de gözaltına alınmasını kınadı

21:166/03/2026, Cuma
Duran, İsrail’de gözaltına alınan A Haber ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail’de gözaltına alınmasını şiddetle kınadı. Duran, gazetecilerin mesleklerini icra ederken özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve İsrail’e basın özgürlüğünü ihlal eden uygulamalara son verme çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibinin İsrail’de gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Duran, gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmalarının ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır” diyen Duran, İsrail’in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, gazetecilerin hedef alındığı her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Türk olduğumuz duyulunca farklı davranılıyor"

Öte yandan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, alıkonulma anlarını anlattı.

Kavasoğlu, yasaklı bölgede olmamalarına rağmen Türk olduklarının duyulunca kendilerine farklı davranıldığını ifade ederek, "Tek dedikleri sorgulanıp, sorgulanmayacağınıza karar verileceğiydi." dedi.



