İletişim Başkanı Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı: Ülkemiz dünyada yapıcı ve dengeleyici aktör

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır" ifadesini kullandı. “Barışın Anahtarı Türkiye” kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD’de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.
DÜNYADA GÜNDEM OLDU
İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir.” mesajına yer verildi.
Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.