İletişim Başkanı Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı: Ülkemiz dünyada yapıcı ve dengeleyici aktör

İletişim Başkanı Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı: Ülkemiz dünyada yapıcı ve dengeleyici aktör

17/04/2026, Cuma
17/04/2026, Cuma
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 'Barışın Anahtarı Türkiye' mesajı paylaştı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 'Barışın Anahtarı Türkiye' mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır" ifadesini kullandı. “Barışın Anahtarı Türkiye” kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD’de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dünya barışı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin olduğu video da yer aldı.


DÜNYADA GÜNDEM OLDU

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Barışın Anahtarı Türkiye” kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Türkiye’de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD’de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir.” mesajına yer verildi.

Söz konusu paylaşımlarla yayımlanan videolar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sosyal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yerleşti.

Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.

“Barışın Anahtarı Türkiye” yaklaşımı, Türkiye’nin yalnızca kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika anlayışı benimsediğini ortaya koyuyor. Mazlumların sesi olmayı sürdüren, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.


