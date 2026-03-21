İletişim Başkanı Duran'dan Nevruz mesajı: Farklılıklar zenginliktir

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, toplumsal vicdanın ve insan onuruna verilen değerin daima hatırlanmasını ifade eden anlamlı bir gündür. Down sendromlu kardeşlerimiz, azimleri ve içtenlikleriyle hayatın her alanına değer katmakta, birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve güçlenmenin önemini bizlere göstermektedir. Biliyoruz ki farklılıklar bir ayrım değil, büyük bir zenginliktir. Bu vesileyle, down sendromlu kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine en kalbî muhabbetlerimi ve selamlarımı sunuyorum"