İletişim Başkanı Duran'dan Nevruz mesajı: Farklılıklar zenginliktir

17:0021/03/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak down sendromlu bireylerin topluma kattığı değere dikkat çekti, ailelerine selamlarını iletti.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, toplumsal vicdanın ve insan onuruna verilen değerin daima hatırlanmasını ifade eden anlamlı bir gündür. Down sendromlu kardeşlerimiz, azimleri ve içtenlikleriyle hayatın her alanına değer katmakta, birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve güçlenmenin önemini bizlere göstermektedir. Biliyoruz ki farklılıklar bir ayrım değil, büyük bir zenginliktir. Bu vesileyle, down sendromlu kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine en kalbî muhabbetlerimi ve selamlarımı sunuyorum"

#21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
#iletişim başkanlığı
#Burhanettin Duran
