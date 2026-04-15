İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin istismar içerikli paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu: Adli süreçler başlatıldı

19:3015/04/2026, Çarşamba
DHA
İletişim Başkanlığının açıklamasında, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesinin kritik önem arz ettiği belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’taki saldırıyı istismar eden ve toplumsal huzuru hedef alan dezenformasyon içeriklerinin dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Açıklamada, "Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir. Provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir" denildi.


