|
Gündem

İletişim Başkanlığından sosyal medyadaki 'Bushnell' paylaşımına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistin'deki soykırıma ortak olmak istemediğini belirterek kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' paylaşımı yaptığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

15:40 - 29/02/2024 Perşembe
DHA
Aaron Bushnell
Aaron Bushnell

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, 'Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim' diyerek 25 Şubat tarihinde kendisini ateşe verdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

  • "Olayın üzerine Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmaya çalışan bazı propaganda hesapları, Bushnell'in Reddit platformu üzerinden, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' şeklinde sahte bir paylaşımı dolaşıma sokmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'ın böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir. İsrail propagandasına itibar etmeyiniz."


#İletişim Başkanlığı
#Aaron Bushnell
#ABD
#Filistin
#Gazze
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzce imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati