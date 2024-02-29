İletişim Başkanlığından sosyal medyadaki 'Bushnell' paylaşımına yalanlama

Önceki yazıda İngiltere sokaklarında ve Avrupa’nın birçok şehrinde Filistinlilere destek yürüyüşleri artarken İngiliz siyasetçilerin “aşırı İslamcılar” gibi Soğuk Savaş sonrası kategorilere yeniden hayat vermek istediklerini ifade ettik. İngiliz siyasetçilerin daha da ileri giderek İslamcıların bizzat Avam Kamarası milletvekillerini arayarak tehdit ettikleri iftirasını atmaları önemli bir gelişmeydi. Fakat tam onlar bu yönde iftiraları sıralarken ABD ordusuna mensup bir asker, İsrail’in Filistin’de