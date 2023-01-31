İlk duruşma yapıldı

İstanbul'da küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen H.K.G ile ilgili davanın ilk duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşma, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle konferans salonuna alındı. Tutuklu Y.Z.G. ve K.İ’nin hazır bulunduğu duruşmaya daha önce ifadesi alınan H.K.G. katılmadı. Duruşmaya tarafların avukatlarının ile pek çok şehrin barosundan avukatlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İddianamenin okunmasıyla başlanan duruşmada ardından müdahillik talepleri alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra çok sayıda baro ve STK davaya müdahil olmak istedi.