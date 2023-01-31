İlk duruşma yapıldı

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İstanbul'da küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen H.K.G ile ilgili davanın ilk duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.
İstanbul'da küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen H.K.G ile ilgili davanın ilk duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşma, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle konferans salonuna alındı. Tutuklu Y.Z.G. ve K.İ’nin hazır bulunduğu duruşmaya daha önce ifadesi alınan H.K.G. katılmadı. Duruşmaya tarafların avukatlarının ile pek çok şehrin barosundan avukatlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İddianamenin okunmasıyla başlanan duruşmada ardından müdahillik talepleri alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra çok sayıda baro ve STK davaya müdahil olmak istedi.
Katılım taleplerine ilişkin sanık avukatları mağdur vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları dışında katılım taleplerinin ayrı ayrı reddedilmesini talep etti. Anne F.G’nin avukatı Fatih Atalay, “Sanıkların masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Burada mesleki anlamda yapılacak bir faaliyet yok. Müdahillik taleplerinin reddini talep ediyorum” dedi.
Baba Y.Z.G’in avukatı Bulut Müslüm Gezer ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki avukatları dışındaki taleplerin reddini duruşmanın kapalı olarak devam etmesini istedi. Katılım taleplerini değerlendiren mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında katılım taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme, duruşmanın kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine hükmetti. Mahkeme sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.