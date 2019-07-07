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POLİTİKA

İlk iş uyum

AK Parti ve MHP, TBMM’nin kapanmasının ardından uyum yasalarına odaklanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerli yerine oturması için mevzuatta yapılacak olan değişikliler düzenlenecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

İŞARET VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içerisinde milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, uyum yasalarına odaklanılması gerektiğini söyleyerek işaret fişeğini vermişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP bu kapsamda çalışmalara başlayacak.

DDK’NIN ÇALIŞMASI İNCELENECEK

Öncelik uyum yasaları olacak. Yasalar ve mevzuatlar yeni sisteme uyumlu hale getirilecek. Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na yeni sistemin denetlenmesi talimatı vermişti. DDK’nın yaptığı çalışma da Cumhur İttifakı ortaklarınca ele alınacak. Yeni sistem TBMM’nin güçlenmesini öngörüyordu. Bu konuda eksik varsa giderilecek, Meclis’in yasama ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek.

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