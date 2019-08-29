İlk kez kolorduya tuğgeneral

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle, dördü görev yerleri 6 gün içinde değişen generaller olmak üzere 6 general yeni görev yerlerine atandı. Tuğgeneral Bozdemir’in yerine Hakkari Yüksekova’da konuşlu 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper atandı.

KURUMAHMUT'A YENİ GÖREV

Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın 22 Ağustos’ta atandığı Adana 6’ıncı Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na, 22 Ağustos kararnamesiyle 4. Kolordu Komutanı olarak görevlendirilen Tümgeneral Erhan Uzun getirildi. Uzun’un görevinin değişmesiyle boşalan Ankara’daki 4. Kolordu Komutanlığı’na ise, Yüksek Askeri Şura’da tümgeneralliğe terfi ederek 6 gün önce Tekirdağ Çorlu’da konuşlu 5. Kolordu Komutanlığı’na atanan Ahmet Kurumahmut getirildi.

SÜRPRİZ ATAMA

Ahmet Kurumahmut’tan boşalan 5. Kolordu Kadrosu’na yapılan atama ise hayli sürpriz oldu. İlk kez Kolordu Komutanlığı’na bir tuğgeneral ataması yapıldı. Tuğgeneral Tevfik Algan, 5’inci Kolordu’nun yeni komutanı oldu. Tevfik Algan’ın atanmasına rağmen henüz devralmadığı 52’inci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı’na da 6 gün önce Sivas’taki 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Hakan Yiğittürk atandı.

Kadroya S-400 ayarı

S-400

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne bir kadro değişikliği de yansıdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tuğgeneral İbrahim Dülger yönetiminde olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı olarak değiştirildi. Dülger’in komutası ise korundu. Bu kadro değişikliğinin Türkiye’nin hava savunma sistemine S-400’lerin dahil edilmesi ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapıldığı belirtildi.