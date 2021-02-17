​İlk kez yapıldı​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı mücadelenin, operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini ve edeceğini vurgulayan Akar, “Terörü bitirmekte, 83 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız.” diye konuştu.

FARKLI OPERASYON

Hududa mücavir olan Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki teröristlerle mücadelenin uzun zamandır yoğun şekilde devam ettiğini ve buradaki teröristlerin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini belirten Hulusi Akar, “Ancak bulunduğu konum ve arazi itibarıyla, sıradağlardan dolayı, buraya kadar ulaşmanın zorluğundan dolayı çeşitli şekillerde Gara’da harekat, operasyon bugüne kadar icra edilmemiştir” dedi.

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35 KM DERİNLİKTE

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar girilmeyen bu bölgede teröristler, ‘her an gelebilirler’ diye korksalar da kendilerini nispeten rahat ve emniyette hissetmekteydiler. Bu bölgeyi zaten takip ediyorduk. Son beş ayda özellikle bu bölgeye yoğunlaştık. Bu operasyon kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edilmiştir ve harekatın kritik ve önemli olması bundan kaynaklanmaktadır. Herhangi bir şekilde karadan irtibat ve destek olmadan yapılan harekat olması sebebiyle, nicelikten çok nitelik olarak diğer operasyonlardan son derece farklıdır.

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OYNAT 02:41 HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi. BiP'te paylaş

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GİZLİLİKLE YAPILDI

Operasyon için gerekli gizlilik önlemleri içinde geniş bir hazırlık süreci yaşanmış, bu çerçevede; operasyon yapılacak arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışması yapılmıştır. Kuvvet ihtiyaçları belirlenmiş, hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar icra edilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde; hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.”

İLERLEME ZOR OLDU

Akar, birçok mağaranın bulunduğu bölgede ateş gelen mağaraya yoğunlaşıldığını ve mağara girişlerinin demir kapılarla tahkim edildiğinin görüldüğünü aktardı. Mağara girişinin fotoğrafını gösteren Akar, “Arazinin niteliğini görmek bakımından bu fotoğraf önemli. (Mağara girişi) Buraya herhangi bir şekilde hava unsurlarıyla ne uçaklarla ne SİHA’larla etki etmek mümkün değil. Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var. Diğer bir deyişle, bazı tezviratlara cevap vermek bakımından, buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması mümkün değil, geometrik yapısı itibarıyla. Dolayısıyla ilerleme çok zor oldu. Uzun süren bu çalışmalar sonunda akşam saatlerine doğru, birinci terörist Şervan Korkmaz kod adlı Osman Acer ‘ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum’ diye dışarı çıktı ve teslim alındı” dedi.

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50 hedeften 48’i vuruldu

Akar, harekat öncesi kara ve hava kuvvetleri, kara havacılık unsurları ile özel kuvvetler arasında ayrıntılı planlamaların yapıldığını ve koordinasyonların gerçekleştirildiğini belirtti. Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Harekat alanımızın çapı 75 kilometreye 25 kilometre olacak bir dikdörtgen şeklinde söylenebilir. Planlanan 50’den fazla hedeften 48’i vurulmuştur. İlk temasta 2 şehit ve bir yaralımız oldu. Daha sonra yaralanan bu kahraman yüzbaşımız şehit oldu. Harekatın tamamında 3 şehit ve 3 yaralımız mevcut olup; yaralılarımız hastanede tedavi altındadır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.”