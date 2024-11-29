İlk kongre Maraş’ta

Parti kaynakları büyük kongreyi ne kadar erken yapılırsa değişim sürecinin o kadar çabuk başlayacağına işaret ediyor. Buna rağmen bazı parti kaynakları Ramazan ayı öncesi il kongrelerinin bitirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk startı yarın (cumartesi) Kahramanmaraş’tan verecek. Erdoğan, burada hem kongreye katılacak hem de hak sahiplerine inşaatı tamamlanan deprem konutlarını teslim edecek.