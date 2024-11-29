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İlk kongre Maraş’ta

İlk kongre Maraş’ta

Resul Ekrem Şahan
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Eylülde başlattığı kongre sürecinde ilçelerde kongreleri büyük oranda geride bırakan AK Parti’de gözler il kongreleri ile 8’inci Olağan Büyük Kongre’ye çevrildi.

Genel merkez yönetimi süreci hızlandırmak için il kongrelerini bir ay öne çekti. Süreç hızlı bir şekilde yürütülebilirse mart ayında başlayacak Ramazan ayı öncesi büyük kongre yapılacak.


KONUTLARI TESLİM EDECEK

Parti kaynakları büyük kongreyi ne kadar erken yapılırsa değişim sürecinin o kadar çabuk başlayacağına işaret ediyor. Buna rağmen bazı parti kaynakları Ramazan ayı öncesi il kongrelerinin bitirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk startı yarın (cumartesi) Kahramanmaraş’tan verecek. Erdoğan, burada hem kongreye katılacak hem de hak sahiplerine inşaatı tamamlanan deprem konutlarını teslim edecek.





#AK Parti
#Kahramanmaraş
#kongre
#siyaset

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