İlk kongre Maraş’ta

Genel merkez yönetimi süreci hızlandırmak için il kongrelerini bir ay öne çekti. Süreç hızlı bir şekilde yürütülebilirse mart ayında başlayacak Ramazan ayı öncesi büyük kongre yapılacak.
Parti kaynakları büyük kongreyi ne kadar erken yapılırsa değişim sürecinin o kadar çabuk başlayacağına işaret ediyor. Buna rağmen bazı parti kaynakları Ramazan ayı öncesi il kongrelerinin bitirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk startı yarın (cumartesi) Kahramanmaraş’tan verecek. Erdoğan, burada hem kongreye katılacak hem de hak sahiplerine inşaatı tamamlanan deprem konutlarını teslim edecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.