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İlk kongre Kahramanmaraş’ta

İlk kongre Kahramanmaraş’ta

Resul Ekrem Şahan
04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile il kongreleri startını 30 Kasım’da Kahramanmaraş’tan verecek.

Erdoğan'ın katılması planlanan 15’i aşkın il kongresi arasında deprem bölgesindeki şehirler öncelikli olarak yer alıyor. Öte yandan AK Parti süreçleri hızlandıracak şekilde hareket ederken, 2025 bahar aylarında yapılması öngörülen 8'inci Büyük Olağan Kongre için iki yol haritası üzerinde duruluyor. İlk seçenek sürecin hızlandırılarak şubatta kongreye gidilmesi. İkinci seçenek ise Ramazan ayının ardından kongreye gidilmesi.




#AK Parti
#kongre
#Kahramanmaraş
#siyaset

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