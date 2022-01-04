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İlk zirve Astana

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın ilk aylarında Tahran’ı ziyaret edecek. Bu ziyaret dolayısıyla Astana sürecinin garantörü liderlerin de Tahran’da bir araya gelmeleri bekleniyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​İlk zirve Astana ​
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk görüşmesini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptı. Önceki akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi. Erdoğan ile Putin arasında yılın ilk yüz yüze görüşmesinin de Tahran’da yapılması planlanan Suriye konulu zirvede gerçekleşmesi bekleniyor.

TAHRAN ZİYARETİNDE SURİYE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın ilk aylarında Tahran’ı ziyaret edecek. Bu ziyaret dolayısıyla Astana sürecinin garantörü liderlerin de Tahran’da bir araya gelmeleri bekleniyor. Erdoğan’ın Tahran ziyareti marjında planlamaları süren Astana zirvesinin, liderlerin programlarına ve pandeminin durumuna göre şubat ya da mart aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

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