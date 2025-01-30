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İllegal 'panellere' 25 ilde operasyon: Gözaltına alınanların yarısı çocuk

İllegal 'panellere' 25 ilde operasyon: Gözaltına alınanların yarısı çocuk

Semih Kara
Semih Kara
14:5430/01/2025, Perşembe
AA
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Operasyon için eş zamanlı düğmeye basıldı.
Operasyon için eş zamanlı düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemlerinde kişisel verileri para karşılığı satan 68 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 35'inin ise çocuk olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde etti.

Tehdit, şantaj ve gelir

Ekiplerin çalışmaları sonucu, 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri dahil çok sayıda kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı tespit edildi. Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği ortaya çıktı.

Çoğu 18 yaşından küçük

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcısı da bulunan 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.


#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
#Panel
#Yasa Dışı
#Operasyon

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