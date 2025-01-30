İllegal 'panellere' 25 ilde operasyon: Gözaltına alınanların yarısı çocuk

Ekiplerin çalışmaları sonucu, 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri dahil çok sayıda kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı tespit edildi. Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği ortaya çıktı.