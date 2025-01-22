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USOM raporu sonrası düğmeye basıldı: Yasa dışı 'panel' kullanıcılarına operasyon

USOM raporu sonrası düğmeye basıldı: Yasa dışı 'panel' kullanıcılarına operasyon

15:2222/01/2025, Çarşamba
AA
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Kişisel verilere illegal şekilde erişen 4 kişi gözaltına alınacak.
Kişisel verilere illegal şekilde erişen 4 kişi gözaltına alınacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı sorgu sistemi kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor hazırlandı.

Gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#sorgu
#USOM

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