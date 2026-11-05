Bilal Erdoğan ilk kez hobilerini açıkladı

Anonim hesaplarla 'yüksek kazanç' pazarlandı: Fon skandalının ortaya çıktığı günler ve sosyal medya ayağı incelenmeli
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında, fon soruşturmasının sosyal medya ayağına dikkat çekti. Yaklaşık üç yıl boyunca sosyal medya, Telegram kanalları ve çeşitli gruplar üzerinden insanların fonlara yatırım yapmaya teşvik edildiğini belirten Çelik, yüksek kazanç paylaşımlarının sistematik biçimde yapıldığını söyledi. Skandalın ardından kendisine, Aydın Ünal'a ve gazetelerine yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini savunan Çelik, o dönemdeki sosyal medya hareketliliğinin de soruşturulması gerektiğini ifade etti.
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