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HGS şantajcıları yakalandı: Niyeti 'şaka' yapmakmış

HGS şantajcıları yakalandı: Niyeti 'şaka' yapmakmış

13:3817/12/2024, Salı
IHA
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Siber saldırganların biri Denizli'de diğeri ise Mersin'de yakalandı.
Siber saldırganların biri Denizli'de diğeri ise Mersin'de yakalandı.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarına küfürlü bildirimler göndererek tehditle para talep eden siber saldırganlara operasyon düzenlendi. Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla Denizli ve Mersin'de yaşayan iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin yaptığı görüşmede siber saldırıyı şaka amacıyla yaptığını söylemesi dikkat çekti. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PTT'nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüpheli şahısların ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi.
Siber saldırganlardan birinin Denizli'de, diğerinin ise Mersin'de yaşadığı tespit edildi.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de kıskıvrak yakaladı.

Pişkin savunma: Niyeti 'şaka' yapmakmış

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Biri tutuklandı, diğeri serbest

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.



#HGS
#Siber Saldırı
#Operasyon

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