HGS şantajcıları yakalandı: Niyeti 'şaka' yapmakmış

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarına küfürlü bildirimler göndererek tehditle para talep eden siber saldırganlara operasyon düzenlendi. Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla Denizli ve Mersin'de yaşayan iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin yaptığı görüşmede siber saldırıyı şaka amacıyla yaptığını söylemesi dikkat çekti. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PTT'nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon
Pişkin savunma: Niyeti 'şaka' yapmakmış
Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
Biri tutuklandı, diğeri serbest
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.