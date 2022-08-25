İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e bir tepki de Bakan Bozdağ'dan: Çağdışı zihniyeti kınıyorum

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

GÜNDEM İmam Hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından harekete geçti. Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

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'SANATÇILARA DA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR'

Gülşen'e bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır.

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Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."