Gündem İmam Hatiplilere sapık diyen Gülşene bir tepki de Bakan Bozdağdan Çağdışı zihniyeti kınıyorum
POLİTİKA

İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e bir tepki de Bakan Bozdağ'dan: Çağdışı zihniyeti kınıyorum

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı, gözaltı kararı verildi. İnfiale neden olan sözlere bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, "İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam Hatiplilere sapık diyen Gülşene bir tepki de Bakan Bozdağdan: Çağdışı zihniyeti kınıyorum
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in sözlerine tepki: Kabul edilemez
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

İmam Hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor
GÜNDEM
İmam Hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından harekete geçti. Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi
GÜNDEM
Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi

'SANATÇILARA DA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR'

Gülşen'e bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır.

Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."
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