İmam Hatiplilere sapık diyen şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.





'ÇARPIK ZİHNİYET'

Gülşen'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir."

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Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir.



Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 25, 2022

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NUMAN KURTULMUŞ: KİMSENİN HADDİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.