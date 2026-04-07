İmamoğlu davasında duruşmada gerilim: Savcıdan uyarı

Savcı, sanığa hitaben “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun “Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor” dediği, savcının ise “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.

Adli kaynaklar, yargı mercilerinin Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan bağımsız ve tarafsız kurumlar olduğuna dikkat çekti. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesinin ve tarafların beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.