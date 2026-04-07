İmamoğlu davasında duruşmada gerilim: Savcıdan uyarı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne ilişkin yürütülen yargılama kapsamında 6 Nisan 2026 tarihli duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu’nun yargı makamlarına yönelik ifadeleri tartışmaya neden oldu. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, duruşma sonrasında kullanılan sözler üzerine Duruşma Savcısı tarafından sanığa yönelik uyarıda bulunuldu.
MAHKEMEDE SÖZLÜ TARTIŞMA
Savcı, sanığa hitaben “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun “Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor” dediği, savcının ise “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.
Savcının ayrıca sanık avukatına dönerek “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin" şeklinde uyarıda bulunduğu belirtildi.
“YARGI BAĞIMSIZDIR” VURGUSU
Adli kaynaklar, yargı mercilerinin Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan bağımsız ve tarafsız kurumlar olduğuna dikkat çekti. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesinin ve tarafların beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.