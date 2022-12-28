Gündem İmamoğlu ile arasının gergin olduğu söylenen Canan Kaftancıoğlu basın toplantısına katılmadı
POLİTİKA

İmamoğlu ile arasının gergin olduğu söylenen Canan Kaftancıoğlu basın toplantısına katılmadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye alınan terörle iltisaklı personeller hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı basın açıklamasına katılmadı. Daha önce Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na hakaret etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu ile arasının gergin olduğu söylenen Canan Kaftancıoğlu basın toplantısına katılmadı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın toplantısına katılmadı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Altılı masada yer alan siyasi partilerin Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve İl Başkanları toplantıya katılırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılmadı.

İMAMOĞLU'NUN YANINDA YER ALMADI

CHP'li Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısına ise katılmadı.

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