İmamoğlu’ndan umudu kestiler

CHP kulislerinde dikkat çeken bir değerlendirme öne çıktı. Parti Genel Merkezi’nde, hakkında yürütülen yargı sürecinin siyasi ve hukuki sonuçlarına ilişkin yapılan analizlerde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kısa vadede Silivri’den çıkmasının zor olduğu görüşünün giderek güç kazandığı ifade edildi. Bu değerlendirme, parti yönetimini olası seçim senaryoları için alternatif arayışlara yöneltmiş durumda.

İSTANBUL'DA BOŞLUK RİSKİ

Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, sürecin özellikle İstanbul’daki siyasi dengeler açısından kritik sonuçlar doğurabileceği görüşünde. İmamoğlu’nun aday olamaması ihtimaline karşı, İstanbul’da karşılığı olan ve seçmen nezdinde güçlü bir isim üzerinde durulduğu ifade ediliyor. CHP kurmayları, İstanbul’da oluşabilecek olası bir siyasi boşluğun yalnızca yerel yönetim dengelerini değil, Türkiye genelindeki güç mücadelesini de doğrudan etkileyebileceği değerlendirmesini yapıyor.

YENİ STRATEJİLER ARANIYOR

Genel Merkez'de bazı isimlerin, yargı sürecinin uzaması halinde bunun fiili bir siyasi tabloya dönüşebileceği görüşünü dile getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle parti içinde kriz yönetimi, yeni stratejiler ve alternatif yol haritalarının daha yoğun biçimde tartışılmaya başlandığı kaydediliyor.








