İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. On binlerce kişi alın teri dökerek üniversiteye girmeye çalışırken, o dönem Türkiye’de tanınmayan KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yapan İmamoğlu’nun diploması ile ilgili soruşturmada sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ikinci yazısından sonra incelemeye hız veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, konuya ilişkin kararını dün açıkladı. Rektörlükten yapılan açıklamada, YÖK tarafından hazırlanan araştırma raporu doğrultusunda üniversitede İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatıldı.

28 DİPLOMA İPTAL

Açıklamada, 1990 yılında üniversitenin İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildiği vurgulandı. Kararda aynı dönemde geçiş yapan ancak daha sonra kaydı silinen 10 kişinin de yatay geçiş kararlarının iptal edildiği vurgulandı.

TÜM FAKÜLTELER İNCELENECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.”







