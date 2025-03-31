İmamoğlu’nun eski yardımcısı 'açık tanık' olarak ifade verdi: Rüşvet çarkını tek tek anlattı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Belediyedeki rüşvet ağına dair yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı.
"Bu kişiler İmamoğlu'nun ortağıdır"
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu süre zarfında Beylikdüzü Belediyesi'ne ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı yapılmak üzere ihalesinin yapıldığını ve kendisinin ihale başkanı olduğunu aktaran Çanakçı, "Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül, Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz da Gül ailesi de akrabadır ve bu kişiler İmamoğlu'nun ortağıdır" ifadelerini kullandı.
"35 milyon verildi mi diye bakacaktım ama izin vermediler"
Vira projesinin ihalesini kendisinin tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdiğini ve ihalenin bu tutara çıkmasını sağladığını aktaran Çanakçı, "İhaleyi Gül İnşaat aldı.
Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35'i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje biti. Ben tapı kayıtlarını incelemek istedim.
Özellikle 1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35'i verildi mi bunlara bakacaktım ancak bakmama izin vermediler.
Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yeri ihdas, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir" dedi.