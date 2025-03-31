İmamoğlu’nun eski yardımcısı 'açık tanık' olarak ifade verdi: Rüşvet çarkını tek tek anlattı

Ekrem İmamoğlu

'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam eden Çanakçı, ifadesinde imar başta olmak üzere birçok birimden sorumlu olduğunu dile getirerek, "İmamoğlu 2014 yılında başkan olarak seçildi. Benimle çalışmak istedi ancak ben çalıştığım iki yıllık süre zarfından usulsüz işlemlerine tanık olduğum ve tasvip etmediğim için görevimden kendi isteğimle ayrıldım" dedi.