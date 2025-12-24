İmralı heyeti turu tamamladı

AK Parti ve CHP ile de görüşen heyetin yıl bitmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etmesi bekleniyor.

1,5 SAATLİK GÖRÜŞME

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyetin ilk durağı Adalet Bakanlığı oldu. 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Buldan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili çıkarılacak yasaları görüştüklerini söyledi. Sancar ise, “Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması bu görüşmede söz konusu oldu. Adalet Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik” dedi.

MECLİS'E ÖNEMLİ ROL

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile de 40 dakika görüşen heyet, Meclis’ten ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Sancar, “Barış sürecinin Meclis’e taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını söylüyorduk. Bundan sonra da bu etki devam edecek. Demokratik meşrutiyet, katılım, şeffaflık, güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş oldu. Ortak raporun da yine ocak ayında ortaya çıkması planlanıyor” diye konuştu.

BUGÜN TOPLANACAK

Görüşmeye dair sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Tunç ise, “Türkiye Yüzyılı’nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapılacağı duyurulan 20’nci toplantısı bugüne alındı.







