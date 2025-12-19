Ortak metin çalışılacak

Metinde, partilerin komisyona sunduğu öneri, katkı ve görüşler arasında üzerinde uzlaşılan maddelerle benzer nitelikteki öneriler yer alacak. Bu öneriler metindeki temel çerçevenin ve sürecin ruhuna uygun nitelikte olacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki koordinatör üyeler, pazartesi günü raporlama çalışması için bir araya gelecek. Yıl bitemeden nihai raporu hazırlayacak olan komisyonda, rapor yazımını koordinatör üyeler üstlenecek.

POLİTİKA BELGESİ NASIL OLACAK?

Önceden nihai rapor dışında tutularak ayrı bir metin olarak hazırlanacağı bildirilen “politika belgesi metni” ayrı bir çalışma olarak değil “çerçeve metinin” içerisinde bir bölüm olarak yer alacak. Böylece siyaset belgesine genel olarak vizyon belgesi niteliği kazandırılması sağlanarak nihai raporla kaynaştırılacak.

YASA TEKLİFLERİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan yasa teklifine rehberlik etmesi beklenen komisyonun nihai raporunda, partilerin üzerinde uzlaştıkları maddeler ya da partilerin önerileri içinde ortak görüş ve kanaatlerin olduğu maddeler raporun ana çerçevesini oluşturacak. İsteyen partiler rapora muhalefet şerhi düşebilecek. Raporda tüm partilerin önerilerin yer aldığı bir ekin oluşturulmasına ise yapılacak görüşmeler neticesinde karar verilecek. Politika metninde, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak adına özellikle terör mensubiyetinden kaynaklı hukuki tanımın nasıl yapılacağı tarif edilecek. Yargılamayı etkileyen hususlar ile TCK'da tanımlanması gereken başlıklar da bu metinde yer alacak. Yasal detaylar ise nihai raporda yer alacak.







