İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı: İşte 3 saatlik görüşmede masaya yatırılan 3 başlık

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi bir eşik daha aşıldı. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı’da gerçekleştirdiği temasın ayrıntıları netleşti. Devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmede, silahsızlanmadan Suriye sahasındaki gelişmelere kadar stratejik başlıklar ele alındı.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çözüm odaklı çalışmaları kapsamında kritik bir temasa imza attı. Komisyonun nitelikli çoğunluk kararıyla belirlediği 3 kişilik heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın aktardığı bilgilere göre, ziyaretin lojistiğinden görüşme tutanaklarına kadar sürecin tüm detayları belli oldu.





3 PARTİDEN ORTAK HEYET





Komisyon tarafından belirlenen heyette, siyasi yelpazenin farklı kanatlarını temsilen üç isim yer aldı. Ziyareti gerçekleştiren ekipte AK Parti’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit bulundu.





İSTANBUL-İMRALI HATTI





Ziyaret trafiği önceki gün saat 11.00 sularında başladı. Üç milletvekilinden oluşan heyet, helikopter ile İstanbul’dan hareket ederek İmralı Adası’na intikal etti. Temasların tamamlanmasının ardından heyetin İstanbul’a dönüşü saat 16.00 sularında gerçekleşti.





İmralı Ceza İnfaz Kurumu’nun bağlı bulunduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, heyetten önce adaya giderek gerekli hazırlıkları tamamladı ve milletvekillerini karşıladı.





MASADAKİ 3 KRİTİK BAŞLIK





Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Türkiye’nin güvenliğini ve bölgeyi ilgilendiren hayati meseleler masada yer aldı. Edinilen bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddelerini şu üç başlık oluşturdu:





Silah Bırakma Süreci: Örgütün silah bırakmasına dair takvim ve yöntemler.

Kapsam ve Yapı: Sürecin kimleri ve hangi yapıları kapsayacağı.





Suriye: Bölgedeki son gelişmeler ve Suriye’deki durumun sürece etkisi.





TUTANAKLAR MİT GÜVENCESİNDE





Tarihi görüşme, kayıt altına alındı. Görüşme esnasında MİT tarafından resmi tutanak tutuldu. Ayrıca heyette yer alan milletvekilleri de kendi notlarını aldı. Bu tutanakların ve notların, sürecin şeffaflığı ve devlet hafızası açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.





İLK DEĞERLENDİRME NUMAN KURTULMUŞ İLE YAPILDI





İstanbul’a dönen heyet, vakit kaybetmeden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Aynı gün gerçekleşen bu toplantıda, İmralı’daki görüşmeye dair ilk izlenimler ve notlar Meclis Başkanı’na aktarıldı. Değerlendirmenin ardından kamuoyuna yönelik bilgilendirme süreci işletildi.





GÖZLER KOMİSYON TOPLANTISINDA





Şimdi gözler, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun yapacağı toplantıya çevrildi. Heyetin, önümüzdeki günlerde komisyon üyelerine detaylı bilgi vermesi ve MİT tarafından tutulan tutanakların paylaşılması bekleniyor.





İmralı’daki görüşmede özellikle örgütün Suriye kolu SDG konusunda Öcalan’ın verdiği mesajların komisyon üyelerine detaylı bir biçimde anlatılacağı ifade ediliyor.







