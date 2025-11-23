İmralı'ya üç isim gidecek

Adaya gitmek için öncelikle Adalet Bakanlığı’ndan izin alınacak. Kaynaklar, görüşmenin cuma gününden önce olacağını kaydederken, nihai raporda bugüne kadar yapılan tüm dinlemeler gibi İmralı’nın görüş ve önerilerinin de yer alabileceğini söyledi. İmralı’da yapılacak görüşmenin tutanak altına alınarak tamamının ya da geniş özetinin komisyon üyeleriyle de paylaşılacağı ifade edildi. Önceki gün komisyonda yapılan oylamada İmralı ziyareti için çekimser oy kullanan Yeni Yol Partisi görüşmenin SEGBİS’le de sağlanabileceği gerekçesiyle heyete üye vermedi. Komisyon, İmralı ziyareti sonrasında sürecin yasal mevzuat çerçevesini belirleyecek nihai raporuna odaklanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonu oluşturan partilerden 28 Kasım Cuma akşamına kadar rapora ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesini istedi.