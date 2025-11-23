Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmralı'ya üç isim gidecek

İmralı'ya üç isim gidecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Feti Yıldız, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüseyin Yayman.
Feti Yıldız, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüseyin Yayman.

Komisyonun İmralı’ya göndereceği heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yer alacak.

Adaya gitmek için öncelikle Adalet Bakanlığı’ndan izin alınacak. Kaynaklar, görüşmenin cuma gününden önce olacağını kaydederken, nihai raporda bugüne kadar yapılan tüm dinlemeler gibi İmralı’nın görüş ve önerilerinin de yer alabileceğini söyledi. İmralı’da yapılacak görüşmenin tutanak altına alınarak tamamının ya da geniş özetinin komisyon üyeleriyle de paylaşılacağı ifade edildi. Önceki gün komisyonda yapılan oylamada İmralı ziyareti için çekimser oy kullanan Yeni Yol Partisi görüşmenin SEGBİS’le de sağlanabileceği gerekçesiyle heyete üye vermedi. Komisyon, İmralı ziyareti sonrasında sürecin yasal mevzuat çerçevesini belirleyecek nihai raporuna odaklanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonu oluşturan partilerden 28 Kasım Cuma akşamına kadar rapora ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesini istedi.



#İmralı heyeti
#Siyaset
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi