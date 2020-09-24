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ANKARA

İmzaladığı hiçbir anlaşmaya uymadı

Yunanistan, bugüne kadar gündeme getirdiği maksimalist talepleri ve fiili uygulamalarıyla bölgemizde dengeleri kuran tüm anlaşmaları ihlal etti. Bunların başında da Lozan Anlaşması geliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Atina, anlaşmaları hiçe sayarak Ege’deki adaları silahlandırıyor ve asker yığıyor.
Atina, anlaşmaları hiçe sayarak Ege’deki adaları silahlandırıyor ve asker yığıyor.

Yunanistan, 1923 tarihli Lozan Anlaşması ve 1947 tarihli Paris Anlaşması’nın Lozan Anlaşması’nın bölgesel dengelere işaret eden hükümlerini tamamlayan neredeyse tüm maddelerini ihlal ediyor:

BATI TRAKYA TÜRKLERİ SORUNU

Ege ve Doğu Akdeniz’deki talepleri ile her fırsatta Türkiye ile gerilimi tırmandıran Yunanistan, Lozan Anlaşması’nın, ülkedeki Müslüman azınlıkların korunmasına hükmeden 37. madden 45. maddesine kadar tüm hükümlerini ihlal ediyor.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Yunanistan Ege’de uluslararası hukuka aykırı olarak yıllardır gayri askeri statüdeki adaları (GASA) silahlandırıyor. Şu ana kadar GASA statüsü uluslararası anlaşmalarla tanımlanan 16 ada Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 8 devlet tarafından 7 GASA statüsündeki adaya 79 kez ihlal yapıldığı not edildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu

ÜÇ MİL İHLALİ

Yunanistan’ın Lozan Anlaşması’nı ilk ihlali ise karasularını genişletmesiyle gündeme geldi. Yunanistan, Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından 13 yıl sonra adaların karasularını Lozan’da belirlenen 3 mil sınırından 6 mile çıkardı.

EGE’DE HAK İHLALLERİ

Yunanistan uluslararası antlaşmaları ihlal ettiği gibi, bu antlaşmalarla egemenliği devredilmemiş adalarda da hak iddialarında bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de, egemenliği Yunanistan’a antlaşmalarla devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalıkların 18’i halen Yunanistan işgali altında.

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TÜRKİYE’NİN MÜDAHALE HAKKI VAR

Tüm bu anlaşma ihlallerine karşı uluslararası hukuk Türkiye’ye tek taraflı bu çabalara karşı müdahale hakkı veriyor. Ancak Türkiye, şu ana kadar diplomasiyi önceledi. Bu doğrultuda son adımlar da Navtex ilanları yoluyla Yunanistan ve GKRY’ye uluslararası anlaşmaların hatırlatması oldu.

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