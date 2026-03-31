İncirlik üzerinden yeni manipülasyon girişimi: DMM'den ABD bombardıman uçağı iddialarına yalanlama

İncirlik üzerinden yeni manipülasyon girişimi: DMM'den ABD bombardıman uçağı iddialarına yalanlama

19:1031/03/2026, Salı
G: 31/03/2026, Salı
İletişim Başkanlığı, eski görüntülerle algı operasyonu yapıldığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, eski görüntülerle algı operasyonu yapıldığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD’ye ait B-1B Lancer uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde aktif olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşan görüntülerin eski olduğu ve rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğu vurgulandı. Paylaşımların güncel gelişmelerle ilgisinin bulunmadığı belirtilirken, bu içeriklerin Türkiye’yi bölgesel çatışmaların parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonu olduğu ifade edildi. Vatandaşlara, resmi kaynaklar dışındaki provokatif içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail ve İran savaşı sürerken Türkiye'yi hedef alan ve İncirlik Üssü üzerinden bir algı operasyonu daha çöktü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.




