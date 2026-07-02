İngiltere'deki sansüre karpuzlu protesto: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sönmez'e destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva yönetiminin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketine taktığı

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