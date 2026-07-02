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İngiltere'deki sansüre karpuzlu protesto: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sönmez'e destek

İngiltere'deki sansüre karpuzlu protesto: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sönmez'e destek

19:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek olduklarını ifade etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek olduklarını ifade etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Filistin'e destek amacıyla broş takılmasına izin verilmemesinin ardından raketine "karpuz" figürü takarak mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti. Çelik, Sönmez'in sergilediği hassasiyetin insanlık değerlerinden yana asil bir duruş olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva yönetiminin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketine taktığı
"karpuz"
tasarımlı titreşim önleyici ile kortta mücadele eden Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz. Zeynep Sönmez'in Filistin hassasiyeti, insanlık değerlerinden yana asil bir duruştur. Soykırım şebekesinin zulümleri karşısında insanlık onurunu ayakta tutanları selamlıyoruz.
"
ifadelerini kullandı.



#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
#Filistin
#Wimbledon Tenis Turnuvası
#Zeynep Sönmez
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